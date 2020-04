D’Elía quiere debatir con un famoso periodista que “exagera su cordobesismo trucho”

La alegría por volver a su casa a Luis D’Elia le duró poco. Luego de escuchar una columna de un conductor en TN, el ex líder piquetero explotó en las redes sociales.

“Me gustaría tener un cara con ‘ta tata ta tata’, un mentiroso, que hasta exagera su cordobesismo trucho“, criticó D’Elia sin mencionar por su nombre a Alfredo Leuco.

El periodista dijo en su columna editorial que hubo “una presión indebida para que mandaron a Luis D’Elia a prision domiciliaria”. El dirigente social confirmó ese pedido, pero aclaró: “Salí porque tengo 63 años, soy diabético, tengo tres bypass, un infarto en la base del corazón y pensaron que tenía coronavirus”.

“No tenés nivel, no tenés jerarquía, sos un empleado”, arremetió antes de recordar por qué fue condenado a 4 años de prisión: “A mí me persiguieron por lo que digo y por lo que hago. Yo estoy preso, no por ladrón sino por encabezar una protesta contra una comisaría que encubría a un asesino. Lo volvería a hacer”.

D’Elia por algún motivo no quiso nombrarlo, simplemente lo llamó como “ta tata ta tata”, pero volvió a defenestrar a Leuco: “La peor prostitución es alquilar tu voz y tu pensamiento”.

El dirigente social finalmente apoyó al nuevo Gobierno: “Tengo un gran respeto por lo que está haciendo Alberto con la pandemia y la deuda. Ojalá que estatice todos los servicios públicos para no pagarles esas cosas a los amigos de Macri”.