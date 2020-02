Designan a un asesor de Facundo Moyano para investigar todos los accidentes

El ministro de Transporte sigue ocupando algunos casilleros vacantes. Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto 165 que designa a Julián Obaid a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte, un organismo nuevo cuya misión será investigar los accidentes en los sectores aéreo, automotor de pasajeros y carga, ferroviario, fluvial y marítimo.

El nombre de Obaid venía sonando en los últimos días pero no es una figura de renombre en el rubro de los accidentes. De hecho, todos los conocen como “el asesor del diputado Facundo Moyano”.

La Junta de Seguridad en el Transporte es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte que, además de investigar los accidentes, tiene la tarea de emitir recomendaciones con el objetivo de promover la cultura de la seguridad y la prevención.

El organismo extiende los alcances de la actual Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) al resto de los modos de transporte.

Con esta designación, el ministro Meoni, el único referente del massismo en el Gobierno, busca compensar al espacio político al que sigue perteneciendo Moyano (hijo).

Facundo Moyano había sonado para el Ministerio de Deportes, pero se quedó afuera del Gobierno.

La relación de su familia con el Gobierno no es buena. Hugo se reunió con el presidente hace una semana para limar asperezas en la Casa Rosada. El Camionero no quedó conforme con el reparto de cargos en el gabinete nacional. Pretendía ubicar a un asesor propio (Guillermo López del Punta) en el Ministerio de Transporte, pero no pudo lograrlo y ni siquiera fue consultado sobre la designación de Meoni al frente de esa cartera.