Dominique Metzger y el recuerdo de Elsa Serrano

¿Qué relación podían tener Dominique Metzger y Elsa Serrano? Virtual. Aunque no fueron amigas y compartieron alguna que otra entrevista, la modista le escribió un mensaje a la periodista. En ese mensaje la felicitó por la conducción del programa y la elogió.

Con la muerta de Serrano, a Metzger le sobrevino un sentimiento que no pudo ocultar. “Cuando recibí ese mensaje no le contesté porque estaba manejando. ‘Después le escribo’ dije. Y nunca lo hice”, reconoció.

“Me emociona que una mujer tan especial haya tenido la delicadeza de buscar mi número y escribirme con tanto amor. Uno, a veces, dedica tiempo a cosas que no son relevantes y deja de lado otras, como esta que hice yo”, reflexionó Metzger. “Fallé y a veces no hay tiempo, porque ella ya no está. Este es mi aprendizaje: uno tiene que estar más presente”, agregó la conductora de TN