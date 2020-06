D’Onofrio se sumó a la protesta de Gallardo

Después de mucho tiempo, Marcelo Gallardo rompió el silencio. En una entrevista en radio La Red, mostró su descontento con la situación del fútbol argentino y deslizó varias críticas hacia los dirigentes de la AFA. La declaración conmovió al mundo del fútbol porque Gallardo se había reunido pocos días antes con el presidente Alberto Fernández. Pero Gallardo no tuvo un arranque de bronca. Horas después, el presidente de River Rodolfo D’Onofrio se sumó a la protesta del DT.

El entrenador de River le apuntó Ginés González García, el Ministro de Salud. “Que me diga cómo puede activar una industria con 500 empleados y no el fútbol entrenando 3 o 4 jugadores por turnos”, protestó.

En la misma sintonía se mostró D’Onofrio. “En algún momento, con un protocolo acorde, debemos abordar la vuelta a los entrenamientos. Con pocos jugadores, con horarios determinados y respetando las normas de higiene y distanciamiento”, dijo en Télam.

En medio de su catarsis, Gallardo también le pegó a la AFA: “Me da la impresión que improvisan todos sobre la marcha. Puedo improvisar un cambio, una idea, pero no todo como están haciendo. Uno no sabe que es lo que puede pasar, hay que ver en qué posición estamos. Mi idea es seguir, no me lo replantee, pero esto no sabemos cuando va a arrancar, qué formato, es tal la incertidumbre, que es un lío total”.