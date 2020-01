Durán Barba: “Macri hizo lo que pudo”

Jaime Durán Barba concedió una extensa entrevista al sitio Letra P y dejó títulos de todos los colores. El consultor del ex presidente Mauricio Macri habló sin tapujos. Incluso, elogió a Cristina Fernández de Kirchner.

“Macri hizo lo que pudo, no daba para más”, aseguró Durán Barba. “El país no daba para más, pero no es un país normal”, agregó el asesor. También destacó el papel de Macri en estos días porque “está bien que esté sin inmiscuirse en el día a día de la política”.

Para Durán Barba, Macri va a continuar con la política y explicó: “Todos los ministros y altos dirigentes del PRO no vivían solo para la política. A las siete de la noche ya estaban con sus familias. Macri es así“. Eso sí, el asesor duda que el ex presidente vuelva a intentar ser la máxima autoridad del país.

También habló de Cristina. “Es la mujer más brillante de la historia argentina”, resaltó Durán Barba. “Fue presidente, senadora, ha sido todo lo imaginable. Permaneció en el poder por 20 años, también 10 en Santa Cruz, no como Isabelita que llegó por ser la mujer de Perón. Cristina tiene sus propios valores”, agregó.