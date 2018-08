Diego Brancatelli volvió a quedar expuesto por un tuit falso que publicó en su cuenta de tuiter. En plena corrida cambiaria, el periodista K auguró un corralito por lo que le dijo “una conocida”.

A últimas horas de la noche en la que el dólar cerró a 38, el de Intratables emitió un mensaje en tuiter señalando: “Me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco que mañana no van a tener dólares para vender ni retirar. Están muy preocupados por la situación. No es opinión, es información“.

Lo “curioso” de la situación fue que D’Elía y otros usuarios ultra K publicaron exactamente el mismo mensaje, lo que valió fuertes criticas de toda la red social.

Ante los mensajes por la falsa información difundida, el propio Brancatelli salió a defenderse de la acusación de “golpista”. Dijo que su conocida le confirmó que donde trabaja “no dieron dólares” y se subió a un tuit de Agustín D’Atellis, el economista cercano al FpV.

