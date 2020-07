Eduardo Valdés: “A Canicoba Corral no le creo nada, hay que celebrar su renuncia”

El diputado Eduardo Valdés, uno de los hombres más cercanos al presidente Alberto Fernández, fue muy duro con el juez Rodolfo Canicoba Corral. “Tengo el peor de los conceptos de Canicoba Corral”, arrancó en una entrevista con C5N, y se quejó que haya intervenido la obra social del Caballo Suarez, donde puso a su cuñado.

“Hay que celebrar (la renuncia de Canicoba), al gobierno no le tembló la mano para que se vaya … no le creo nada, no le creo nada, justo ahora viene a hablar”, resumió Valdés.

La renuncia le permitirá a Canicoba cobrar una jubilación de privilegio.

Su salida deja otra vacante en Comodoro Py, Teniendo en cuenta la salida de Sergio Torres, la muerte de Claudio Bonadio, y la posible salida de Daniel Rafecas para ser Procurador, en breve habría 8 jueces para 12 juzgados.

En una entrevista picante con Hugo Alconada Mon, donde pasó todo tipo de facturas contra el diario La Nación, Canicoba dijo que tiene pensado escribir un libro de Comodoro Py. Y que “hay peores” que él. ¿Contará las historias de los peores?