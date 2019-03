“Fue el 7 de noviembre por la noche. Comimos sushi y estábamos solos los tres. Esa reunión se hizo porque yo fui invitado a Animales Sueltos, y cuando terminó el programa Alejandro Fantino me preguntó si era verdad que si ganaba Cristina las elecciones de 2015 él se iba a tener que ir del país”, contó este domingo en su programa radial “Un poco nomás”, emitido por AM750.

“Yo le escribí a la semana siguiente, porque me quedé absorto. Hablamos, y él me dijo que le encantaría conocer a la ex presidenta. Cuento esto porque las cosas son naturales. Hay que tener una mente perversa y dañina como la que tiene Daniel Santoro, para decir en el informe a Marcelo D’Alessio que se pagaron 6 millones de dólares por esa reunión”, opinó.

Valdés se refirió al periodista de Clarín como “canalla” y “mitómano”. “Da vergüenza. El ladrón cree que todos son de su condición”, sostuvo.

Además, pidió “solidaridad” con los periodistas de Animales Sueltos. “Toda mi solidaridad a la periodista Romina Manguel, este programa se lo dedico a ella y a Alejandro Fantino, aunque no piensen como yo”.

En ese sentido, criticó a los periodistas que “apoyan a Daniel Santoro” y no a los mencionados periodistas, que “fueron víctimas del espionaje de su compañero”.