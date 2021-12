El antecedente de Lutteral que lo dejó afuera de una radio

Gustavo Lutteral acaba de recibir una mala noticia por parte de la Justicia. La Cámara de Casación confirmó una condena a 2 años de prisión en suspenso por la denuncia de la psicóloga María Florencia Di Yorio. La condena es por los delitos de amenaza y desobediencia.

Pero no es el único antecedente. Hace unos años, el conductor fue denunciado por productores de La Once Diez, que lo acusaron de maltratos permanentes. Un tiempo después, las autoridades de esa emisora decidieron no renovarle el contrato, pero el episodio habia quedado en el olvido.

Lutteral está muy ligado a la vida de Independiente. Estuvo a punto de trabajar para la gestión de Hugo Moyano y después terminó en una de las listas opositoras que no llegaron a oficializarse.