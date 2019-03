“Sacaron el Fútbol Para Todos, pero no construyeron escuelas ni hospitales. Le sacaron un derecho a la gente”. El que lo dice es Sebastián Bértoli, el arquero de Patronato que también es Concejal de Paraná. Comprometido como pocos colegas, este futbolista de 41 años no se guardó nada y analizó el gobierno de Mauricio Macri.

Mientras representa a Unidad Ciudadana desde 2015, Bértoli se hace un tiempo y afirma que una vez que se retire se dedicará de lleno a la política. “No lo tengo como objetivo o ambición, pero me gustaría tener un rol más influyente para tomar decisiones”, advirtió en una entrevista con Doble Amarilla. “Con mi equipo presentamos muchos proyectos, pero al ser oposición, sentimos que lo generado queda en un cajón o sin cumplir”.

“Me duele el momento que le toca vivir a la ciudadanía con las medidas que tomó este gobierno, que nos llevó a una profunda crisis. Mucha gente no la está pasando bien y sin dudas no hay rumbo económico para mirar el futuro con esperanza. La clase media volvió a ser más una clase baja, es lamentable. Está claro que fue una estafa electoral, porque hicieron todo lo contrario a lo que prometieron y llevaron a la gente que confió en ellos a un lugar no deseado”, indicó el capitán de Patronato.