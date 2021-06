El blooper doméstico que casi deja “pegado” a Novaresio

El pase entre Viviana Canosa y Luis Novaresio sube el encendido de A24 y los protagonistas cada vez se aflojan más. Ayer, en la charla distendida entre los dos conductores, Novaresio se frotaba las manos y tuvo que explicar qué le había pasado antes del programa.

“No me estoy comiendo las uñas, me explotó un pomito de pegamento, quería pegar un cosito que se llama Hub, me cayó un poco en las manos y otro poco en las piernas, por suerte cerré las piernas”, contó mientras todos se sonreían en el estudio.