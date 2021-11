El cabezón Ruggeri le apuntó directo a Riquelme

Como ex líder de grupos en los que le tocó jugar, Oscar Ruggeri critcó duramente el gesto de Román Riquelme de hacer bajar a los jugadores de Boca del micro y bajarles línea delante de periodistas. Fiel a su estilo de espectaculizar cada una de sus apariciones mediáticas, el cabezón dijo que como persona el vice de Boca “me ha desfraudado”. Y agregó: “Menos mal que no lo tuve como compañero.

“A mi no me gusta ni me representa tener un compañero así”, fundamentó. En otro momento cruzó a un compañero de programa que llamó “inteligente” a Román. “Qué va a ser inteligente, inteligente es Francescoli”, siguió el toreo el campeón del 86.