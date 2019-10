El cambio de gobierno traería un cambio de conducción en la Corte

Si Alberto quisiera emular a Néstor en el empoderamiento de su futura gestión seguramente tendrá que influir en cambios rotundos en el poder judicial.El ex presidente fallecido pateó el hormiguero de la Corte Suprema forzando la renuncia de todos sus miembros menemistas.

La diferencias es que para Néstor el problema esta la Corte, para Alberto es Comodoro PY.

Es mas esta diferencia de enfoque no lo ha disimulado en plena campaña el candidato del Frente de Todos que al levantar el dedo por causas judiciales contra los ex funcionarios k, incluida por supuesto Cristina, señaló esa Lines de jueces de Retiro como un propósito a cambiar.

Su dichos causaron revuelo, algunos jueces como Bonadío estarían confirmando su jubilación otros como Canicoba seducen en nuevo Principe.

Hoy Alberto mira la actual Corte Suprema con recelo pero entendiendo que la realidad es muy diferente a aquella herencia de los 90. Son jueces supremos con sentencias cuidadas desde lo técnico jurídico y a la vez se fue conformando una denominada “mayoría peronista” que parece no disgustarle.

Carlos Rosenkratz , el presidente del Supremo, tiene mandato hasta octubre 2021. Un tiempo tan infinito como la difícil transición política pos elecciones hasta el 10 de diciembre. Su presidencia ha sido titubeante y carente de cintura política.

El ex Decano del San Andrés decidió asistir al coloquio empresarial IDEA en Mar del Plata, cuestión que no hizo el resto del cuerpo del Alto Tribual. Su discurso pro empresarial y casi afín al gobierno de Macri causó malestar entre sus colegas.

Sus pares no le facturan tanto su reconocido macrismo, aunque se ufane de tener raíces filo alfonsinistas, sino su poca contracción al trabajo en las firmas de los expedientes. “Prefiere estas charlas de lucimiento personal a el trabajo cotidiano de la Corte”, deslizó uno de los 4 restantes.

La Corte de los tres “fantásticos” (Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) le quitaron el control del manejo del sistema de la cúspide judicial a los Secretarios letrados y del Alto Tribunal. Muchas veces ellos llegaban con hechos consumados que los cortesanos solo estampaban la firma. Esto, con el trio de poder se terminó, lo que genera recelos y un sinfín de rumores sobre cambios a partir del 10 de diciembre.

Por ejemplo voces insidiosas hablan de un debilitamiento de salud en Maqueda, cuestión refutada por cercanos que cuentan como el ministro de la corte sigue son sus clases mañaneras de Pilates.

Seguramente a Alberto si lo consultan en off diría que Maqueda es su preferido para presidir los nuevos tiempos de la Corte.Filo peronista , con diálogo con todos los sectores podría ser un dique de contención de fallos contra el estado que viene teniendo una propia sinergia de sentido independiente a confrontativo.

Rosatti es otro que podría caberle el traje. Tuvo en el principio de la gestión de Macri mucha afinidad con lilita Carrió. Sus fallos críticos al gobierno los alejaron. Conoce a Cristina cuando fue ministro de justicia de Néstor, ella lo eligió. No impidió que el actual miembro e la Corte diera el portazo cuando vio algo que no le gustó: no le cerraban los precios de la obra publica de construcción de cárceles del ex Secretario (actualmente preso), José López.

Tiene un discurso anti grieta que conjuga con los postulados que dice enarbolará Alberto en su presidencia. Paciencia le sobra al santafesino que tiene diversas inquietudes de su gruesa formación cultural, como el reciente libro que escribió , un Ensayo sobre la muerte.

Para Lorenzetti los tiempos de estar en primera fila de exposición parecen haber expedido. Su reformulación tras los duros embates de denuncias que recibió por supuestos malos manejos e enriquecimiento ilícito, consisten en dejar lugar a otros manteniendo su cuota importante de poder. Además, con el kirchnerismo su relación quedó herida.

Por ultimo, la sorpresa puede ser que Elena Inés Highton de Nolasco, alias Highlander, resista su lucha contra el paso del tiempo y de un paso al costado, Esa vacante abrirá la posibilidad la nuevo poder de meter un puro.

Lo que hoy padece Macri con fallos a favor de la coparticipación federal por casos como la quieta de IVA en los productos, podría sentirlo también un Alberto que necesitase recursos extraordinarios para afrontar la crsisis y su difícil renegociación con el Fondo.

La buena lectura estará en a quien ubique en el trono de ministro de Justicia y a llaves quien será el real operador en el acercamiento con jueces. Alberto pareciera ser el hombre de los mil brazos que quiere abarcar todo, y su conociendo de tribunales le da soga para presumirlo.

El Poder Judicial deberá asumir su propio rol distintivo. o juega al “panquequismo” habitual o se trata de reconciliar con la gente. Una última encuesta la Universidad de San Andrés , centro académico que dirigió Rosenkrantz, puso la imagen de la justicia en el escalón mas bajo con 2 portento solo de imagen positiva.