Christian Gribaudo, secretario general de Boca y candidato a presidente por el oficialismo, recordó el descenso de River en 2011. El chiste, le salió caro. Hinchas del Millonario y del Xeneize no se lo perdonaron.

La entrevista por DirecTV llegaba a su fin, cuando Gribaudo dijo: “Quería preguntar, y no es una chicana, es un chiste. Si la película de River tenía dos partes: la parte A y la parte B”.

En las redes sociales, los de Boca le pegaron duro y parejo. Incluso se preguntaron si Nahuel Gallardo, el hijo del Muñeco, era el que lo aconsejaba. Otros, en tanto, escribieron “el sucesor de Angelici haciendo de Angelici”. “Cree que por hacerse el ‘termo’ lo vamos a votar“, manifestó otro hincha.

A Gribaudo lo asesora Nahuel Gallardo. No puede ser tan boludo https://t.co/9AwtLe2a1t

Gribaudo, en vez de chicanear a River, por qué no decís cual es tu proyecto? Porque no debés tenerlo seguramente. Abran los ojos, porque si gana éste que dicen que es de Independiente, son cuatro años más de fracasos nuestros y alegrías de River.

En la vereda de enfrente, también se le rieron a Gribaudo. “No se cansan de hacer papelones”, dijo el periodista Miguel Angel Bertolotto.

Hay dirigentes de Boca que no se cansan de hacer papelones: siguen declarando para la tribuna, buscando "herir" a River, el club que es su gran karma. Y no se dan cuenta de que no los quiere ni su propia gente.

Y algunos de ellos aspiran a la presidencia del club… Patéticos.

— Miguel A. Bertolotto (@MigueBertolotto) April 28, 2019