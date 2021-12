El colgado del chat periodístico se puso pesado

Los Grupos de chat son un tema delicado siempre. Los hay de padres de colegio, egresados , amistades de vacaciones, y otras clasificaciones . Uno que siempre trae cola es el de los periodistas. Los hay transversales y de nicho de programas. En uno de estos últimos un ex compañero , que se fue para dar un vuelco a su carrera, comenzó a cuestionar el enfoque periodístico de sus ex compañeros sobre un tema de actualidad. A tal punto, se puso pesado el hombre, que sus ex proyectan eliminar al colgad del grupete. Un verdadera interna similar a la que aqueja a la UCR.