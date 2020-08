El cruce radial entre Berni y Duhalde

Nelson Castro decidió cruzar al aire al ex presidente Eduardo Duhalde y a Sergio Berni para hablar sobre las últimas declaraciones del ex presidente. No hubo debate de ideas, apenas un saludo amistoso y varios centros entre los interlocutores. Muy medido, el ministro de Seguridad de la Provincia le bajó el precio a la teoría del golpe del Estado.

Duhalde se animó hablar de la crisis de la seguridad en la Provincia. “Me hago cargo de la situación grave que tiene que enfrentar”, dijo el ex presidente sobre la responsabilidad de Berni.

Consultado por el doctor Castro, Duhalde ratificó sus dichos sobre el riesgo de un golpe con una humorada: “No soy tan bueno para declarar como Berni”.