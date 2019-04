El suicidio del “Huevo” Toresani, producto de una depresión por problemas familiares y económicos, abrió el debate entre los ex futbolistas que hoy en día no la están pasando bien. El caso del “Gallego” González es uno de los más emblemáticos. Su presente, ya lejos de los flashes, pinta su complicado presente.

“No la estoy pasando bien. Por suerte mi mujer trabaja y tengo obra social. Ella tiene que trabajar 10 horas por día para poder llenar la heladera”, confesó el delantero que en 1995 le hizo un gol a Central para que San Lorenzo se consagre campeón.

Hoy, el “Gallego” González está sin trabajo. San Lorenzo lo despidió. “Me echaron porque fui a una peña y cobré 12.000 pesos. Me llamaron de Río Grande, me pagaron 14.000 pesos por dos fiestas. Cuando me bajé del avión me dieron el dinero. Yo no sabía que no podía cobrar. Pedí disculpas y ofrecí la plata para las infantiles del club, pero no sé quién fue el mercenario que me echó. Iría a buscarlo para preguntarle a quién mandé al cajón. Hijo de puta…”, contó en una entrevista con Alejandro Fantino en La Red.

González, un goleador de puro cepa de la década del 90, busca trabajo. “Cuando me llamaron de San Lorenzo les dije que me pusieran el buzo y que si querían pintaba la cancha”. Su presente y sus necesidades lo acorralan. “No ando llorando por los rincones, yo lo que pido es poder trabajar, porque lo necesito por mi salud, por mi vida y porque la tengo que ayudar a mi mujer”. El relato de un ex futbolista de 56 años que pide una mano.