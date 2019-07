Miguel Herrán, más conocido como “Río” en la serie La casa de papel publicó un video que se viralizó y dejó con la boca abierta a más de uno. Mientras llora, el actor español de 23 años subió a su cuenta de Instagram algo que llamó la atención.

“Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes. ¡Pero hoy no!”, comienza el video.

🎥 | Miguel Herran via Instagram. pic.twitter.com/SMb5V13Oez — Miguel Herran BR (@MiguelHerranBR) July 6, 2019

“Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí… no voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras”.

No faltaron, claro, los mensajes de aliento. Sin embargo, el misterio está y la pelota quedó picando. ¿Qué le pasa a Río?