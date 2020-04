El día que Perico Pérez le pidió perdón a un ex combatiente

El 2 de abril daba sus primeros pasos cuando en “Acá hay buen fútbol”, el programa deportivo de la medianoche de La Red homenajeó a un ex combatiente.

Fabio Santana, conocido porque fue protagonista de “Soñando con Cantar” en el programa que conducía Mariano Iúdica, relató cómo era su vida antes de ir a pelear a las Islas Malvinas. También la manera en que fue recibido. “Esperaba otra cosa”, indicó.

El que tomó la palabra fue Perico Pérez, ex futbolista de Racing, Independiente y la Selección. Visiblemente emocionado dijo: “Te tengo que pedir perdón. Te escucho y no puedo no pedirte perdón. Hablo por mí. Tenemos una sociedad de mierda”.

Luego, cuando Santana contó que el viernes iba a ir junto a un grupo de ex combatientes a repartir comida a un lugar carenciado, Oscar Passet, ex River y San Lorenzo, hizo autocrítica: “Nosotros deberíamos ir”.

La entrevista finalizó con “Solo le pido a Dios”, la canción que Santana le regaló al público en aquel programa con Iúdica. El ex combatiente compartió ese tema con varios famosos. Luciano Pereyra, entre otros.