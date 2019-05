Luego del histórico y agónico triunfo del Tottemham ante Ajax por la Champions League, el mundo del fútbol no para de hablar de Mauricio Pochettino. Y, claro, los periodistas argentinos ya lo quieren en la Selección Argentina en caso que Lionel Scaloni no continúe tras la Copa América. Sin embargo, pocos saben que el DT dijo hace un par de temporadas que le gustaría dirigir a Inglaterra.

“Si fuera un gerente internacional algún día, me encantaría tener la oportunidad de entrenar al equipo nacional de Inglaterra. He escuchado que he sido considerado para el trabajo antes, pero no sé si había sido algo de verdad. Me reuniría con muchas caras conocidas: Harry Kane, Danny Rose, Dele Alli, Eric Dier, Adam Lallana, entre otros”, explicó en octubre de 2017 el rosarino Pochettino.

De todos modos, habrá que esperar el desenlace. Pochettino tiene contrato con Tottenham hasta 2021 y su nombre circula cada vez que Real Madrid atraviesa una crisis futbolística. “Habrá que esperar por la oportunidad. Lo cierto es que me gusta el jugador inglés porque es valiente, honesto y agresivo. Sin dejar atrás la capacidad que tiene para jugar en equipo”, concluyó.