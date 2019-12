¿El documental de Tristán Bauer contra Macri recibió fondos del INCAA?

La fecha no podía ser más ocurrente. Este viernes, un par de horas después de la presentación del Gabinete, se estrena un nuevo documental de Tristan Bauer, el cineasta preferido de Cristina Kirchner. El film, largamente promocionado hasta por los “medios hegemónicos”, se llama “Tierra Arrasada” y busca exaltar los problemas de la gestión de Macri.

Apenas se anunció su salida surgió la polémica. ¿Con qué plata se hizo? ¿El INCAA aportó dinero a un documental que cuestiona la gestión de Cambiemos? En principio no, pero recibirá en breve por la recaudación. Según altas fuentes de ese organismo, que todavía no tiene nueva conducción, el documental se hizo con un sistema denominado “audiencia masiva”. Esto significa que no se pide un subsidio anticipado sino que los productores aportan el dinero y luego recuperan por la taquilla.

Ese sistema es más utilizado en las películas “grandes”, con gran afluencia de público, admitieron las fuentes. No sería el caso.

El productor de la película es Jorge ‘El Topo’ Devoto. Para quienes no lo conocen, fue militante montonero y mano derecha de Rodolfo Galimberti. Su relación con el kirchnerismo se remonta a los comienzos en Santa Cruz: fue publicista de Néstor Kirchner desde que fue candidato a intendente de Río Gallegos en 1987.

Devoto estuvo casado con Liliana Mazure, que presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Mazure acumula denuncias y procesamientos en Comodoro Py por esa gestión.

Otro detalle sugestivo. La coordinación general del documental, según se puede leer en los afiches que están pegados en la calle, estuvo a cargo de Paula Pandolfi, hija del presidente de Ferro, Jorge Pandolfi, un hombre muy cercano al kirchnerismo que fue denunciado por tener contratos millonarios en el INCAA.

Una investigación publicada en Infobae mostró los contratos de tres empresas ligadas a Pandolfi con el INCAA, donde su esposa trabaja como responsable del área de compras. Las empresas eran Century Green SA (responsable de la limpieza de los edificios del INCAA), Arrivals Agency Travels SA y Urban Logistics Services SA.

La mujer de Pandolfi, Paula Silvina Delmoro, fue removida del área y los contratos que seguían vigente se cayeron pero la investigación judicial, impulsada por una denuncia de Margarita Stolbizer, se cayó en pocas semanas por el fuerte lobby interno de Pandolfi en Comodoro Py.

La Justicia tampoco investigó su millonario patrimonio, que creció de manera exponencial en los últimos años.