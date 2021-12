El don de la oportunidad de Vidal: tras el escándalo de la AFI macrista piensa en su candidatura presidencial

Vidal dejó de ser lo que era. Es cierto que ganó las legislativas con holgura pero a un alto costo personal tras su mudanza forzada de distrito. Aún con esa mochila y la nueva del escándalo de la llamada Mesa judicial del macrismo que mancha a varios de sus ex funcionarios, la ex mandataria bonaerense planifica avanzar a su candidatura presidencial. ¿Un amague o cuenta con el aval de su actual jefe político Larreta por si a él no le alcanzasen los números de las encuestas? Se habla de una fisura entre ambos que dejó la planificación electoral.

Trascendió que antes de la Navidad, su ex jefe de gabinete Federico Salvai le organizó un evento. El evento se realizó en la Ciudad de Buenos Aires contó con unos cien invitados. Estuvieron entre otros, Cristian Ritondo quien reivindicó la figura de Vidal e invitó a pensar en el 2023.

En su círculo tenían la información de que un video se iba a filtrar que compromete a un grupo de ex colaboradores de la actual diputada nacional. Su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, el intendente platense Julio Garro , el senador de Cambiemos Juan Pablo Allan a parecen en la grabación originada en una interna clásica de espías. Lo grave que quedó plasmado, al margen de la inapropiada frase: “si yo pudiera tendría una Gestapo”, es dilucidar si hubo un armado de causas contra sindicalistas.

El entorno de Vidal guardó silencio. Ella y Larreta saben que Mauricio ha tenido un método muy polémico, como otros gobiernos, de utilizar los servicios de inteligencia como herramientas de presión política inclusive espiando a propios.

El escándalo fue aprovechado políticamente por el kirchnerismo quien lo presentó como una prueba para descalificar todas las acciones judiciales que persistes sobre Cristina y los hechos de corrupción. A la vez, reinyectó con fuerza la embestida contra el Jefe de fiscales bonaerense, el macrista Gerardo Conte Grand.

La ministra de Gobierno de Kicillof, Teresa García, reclamó la inmediata renuncia de Conte Grand mientras que la CGT sacó un comunicado de repudio al supuesto plan para sacar de juego a popes sindicales a través de armados de causas. Para el kirchnerismo se abrió una ventana de oportunidad de reafirmar la teoría del Lawfare.

Los repudios del PRO fueron focalizados a la palabra maldita “Gestapo” pero evitaron manifestarse sobre la cuestión de fondo de la tan mentada Mesa judicial de Macri. En la mesa de arenga filmada por la propia AFI, en medio de un fuerte internismo, aparece el Director de Asuntos Jurídicos de la AFI que comandaba Silvia Majdalani. Se trata de Juan Sebastián Destéfano, hombre que responde al Tano Angelici.

Para Carlos Pagni el caso ejemplifica que abajo de la superficie de la Grieta política, “los sótanos del poder acuerdan” con acciones muy opacas. Una lección aún no aprendida pese a casi 40 años de democracia: “a los monstruos se los combate con la ley , lo otro ya lo conocimos”.