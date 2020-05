El escándalo de la tele: Marcela Tauro no volvería con Rial

Marcela Tauro sigue con silencio de radio ante el fuerte roce que tedio con Rial y que suscitó que se ausentara toda la semana de Intrusos. La periodista sigue yendo a su trabajo radial con Del Moro y evita tocar el tema.

Sin embargo, trascendió que a un compañero suyo le afirmó en privado:” a Intrusos no vuelvo mas “.

Rial cruzó feo al aire a Tauro y le “pidió” a su compañera que se abstuviera de dar al aire información sin chequear, al sentirse desautorizado en su línea editorial contra el medico Mühlberger.

Tauro se atendió con el doctor detenido por su`puestas irregularidades en su clínica, y tus en el programa otras perspectiva informativa.

Adrián Pallares trato de triar paños fríos y relacionó la ausencia de Tauro con una rotación de cuidado por el coronavirus.

La revista Paparazzi envió un cazador de noticias a la salida de FM 100 para registrar el testimonio de Tauro, quien se limito a decir sobre su futuro en el programa :”tenemos que hablar con Jorge”.

No es la primera vez que ambos tienen cruces al aire. En el 2018 , Tauro utilizó su momento para hacer catarsis de la relación con Rial y le dijo :

“Me sentí incómoda por maltrato. Te seguí eligiendo y no porque esté loca. No puedo ser hipócrita si laburo en un programa así. Estoy acá porque vos me bancás estas cosas. ¿Y voy a ser hipócrita? Me parece que estás haciendo un cambio maravilloso pero hace dos meses vos me gritaste acá adelante de todo el mundo”.

Rial se ha embanderado con la causa feminista y varias veces fue irreductible con los casos de supuesta violencia de genero u acoso.

Muchas veces la relación de ellos se estuvo a punto de quebrar . Ahora parece que se arribó un punto sin retorno.