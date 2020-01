El escándalo del chancho “volador” generó una guerra de marcas y comentarios en la política

Las imagen vitalizada del cerdito arrojado desde un helicóptero a la pileta del empresario Federico Álvarez Castillo, reluce las excentricidades de un millonario en Punta del Este pero además que envuelto en la polémica se reflotaron viejas cuitas empresarias y políticas. Además, principales marcas que tienen o tuvieron interese compartidos con Etiqueta Negra emitieron comunicados repudiando la filmación-

La pareja de Castillo, la modelo Lara Bernasconi comenzó a sufrir las consecuencias con sponsor que le retaría apoyos a su programa de cocina por Instagram, como una conocida marca de autos. Paradoja de la vida , es vegana y participó de campañas en defensa a los animales. Colabora con el gobierno de Tucumán en esas acciones que ahora revisaría la realación con la famosa.

No queda claro sobre si los propios propietarios de la casa esteña ,del aterrizaje del chancho, participaron de la filmación y como dicen fueron traicionados por un amigo del grupo de WhatsApp.

Lara hizo una escueta declaración para TN diciendo que habrían sido víctimas de una broma pesada. Después terminó admitiendo que la risas que se escuchan de fondo le pertenecen, pero se justificó diciendo que se puso muy nerviosa.

En tanto, se con ocio que quien piloteaba el helicóptero es el empresario Pacha Cantón. Con muchas propiedades en Punta está conectado con el Jet Set, con amigos como Marcelo Tinelli, Alejandro Gravier y Valeria Massa. La Fuerza aérea uruguaya abrió una investigación.

Sus contactos le permitieron que el escándalo tuviera moderada cobertura televisiva pero como suele ocurrir las redes rompieron el cerco. Paula Cahen D´Anvers aclaren que su marca de ropa ya no tiene nada que ver con Castillo que además fue su pareja.

Paula Cahen D'Anvers no fue sólo su socia, fue su mujer, la madre de sus hijos. No imaginan el maltrato que soporto por parte de Federico Álvarez Castillo. Ojalá un día lo pueda contar. Aquí su repudio a lo que hizo su ex marido y su aclaración donde aclara que no le sorprende. pic.twitter.com/5U9YBNsE00

— Graciela Moreno (@Gracielmoreno) January 15, 2020