Ramiro Tagliaferro, el ex esposo de María Eugenia Vidal, le respondió a Cristina Fernández de Kirchner, luego que ésta le dedicara unas palabras de forma indirecta a la gobernadora de Buenos Aires. En esta ocasión, el intendente de Morón utilizó las redes sociales y disparó: “Los separados o divorciados estamos un peldaño moral abajo de los viudos. Escala de valores del Kirchnerismo. No hay remate”.

Los separados o divorciados estamos un peldaño moral abajo de los viudos. Escala de valores del Kirchnerismo. No hay remate. pic.twitter.com/e6Fkj2WEqi — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) June 21, 2019

Todo comenzó cuando Cristina dijo que “me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, (y las tratan) como hadas, virginales, angelicales”. Sin nombrarla, la ex presidenta le apuntó a Vidal en un discurso que ofreció en Rosario.

POLÉMICA EN LAS REDES TRAS LOS DICHOS DE CFK

Sin mencionarla, durante la presentación de su libro en Rosario, Cristina Kirchner comparó el trato que recibe la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en los medios y dijo que a ella le "inventaron amantes". pic.twitter.com/3a5cvoxNcM — Clarín (@clarincom) June 22, 2019