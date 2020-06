El funcionario del Gobierno que en su despacho tiene una foto de Marcelo Bielsa

Pablo Martínez Carignano es periodista y abogado pero hace dos décadas comenzó a especializarse en la seguridad vial. Así, llegó a ser Director de Seguridad Vial del Gobierno de de la Ciudad de Buenos Aires y desde diciembre asumió al frente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Sin embargo no es macrista ni peronista. “Bielsista”, se define. A tal punto que en su despecho en la ANSV no están las tradicionales fotos de políticos o próceres. Sólo hay una foto del ex entrenador de la Selección nacional de fútbol.

Tal es su devoción por Bielsa que asegura aplicar la filosofía del DT en la seguridad vial. “Salvar vidas es ganar partidos. Y jugar bien es tener una política integral de prevención y educación vial”, explica.

Su admiración por Bielsa lo llevó a viajar por sólo tres días a Madrid para ver la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao -que dirigía el Loco- y el Barcelona. Incluso gestionó y pudo concretar una encuentro con el entrenador el día previo al partido.

Además suele mandarle cartas manuscritas y en una oportunidad fue a llevarle una personalmente al campo que Bielsa tiene en las afueras de Rosario. Por entonces, Martínez Carignano hacia el curso de entrenador de fútbol y soñaba con integrar el cuerpo técnico del hombre que hoy lo mira desde una fotos todos los días en su despacho.