El Gobierno dice que Esteban Bullrich “no está varado”: las diferencias con el caso de Macri

Esteban Bullrich es uno de los argentinos varados en el exterior. El senador viajó a Estados Unidos para someterse a un tratamiento a raíz de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece pero no pudo volver.

Apenas trascendió su caso, el Gobierno salió a mostrar cierta empatía, a diferencia de otras figuras públicas. La titular de Migraciones, Florencia Carignano, declaró hoy que ella misma habló con Bullrich para que pueda volver desde Nueva York junto a su mujer y sus hijos.

“Bullrich no está varado, tiene garantizado un vuelo para los próximos días para él y su familia. Me ocupé yo de averiguarlo”, resaltó la funcionaria nacional en declaraciones radiales, en tanto que señaló que “Macri salió de vacaciones y no habrá ningún tipo de excepciones con él”.

Pese a las gestiones, el senador y su familia deberían cumplir con el aislamiento en un hotel porque tienen domicilio en Provincia.

La titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, también dijo que ya tiene un vuelo asignado para regresar.