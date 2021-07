El gran bonete de los mails de Ginés González García

La investigación sobre el contrato firmado con AstraZeneca, que incluye la participación del empresario Hugo Sigman, el mismo que fue fotografiado junto a Ginés González García en Madrid, sigue avanzando. La Justicia pidió los mails sobre las negociaciones entre la empresa y los funcionarios del Ministerio de Salud.

Luego de un allanamiento y de algunas demoras, los directivos de AstraZeneca se presentaron ante la Justicia a través de un estudio juridico y pusieron a disposición de los correos electrónicos que ellos tenían. Pero seguía abierta una respuesta del Ministerio de Salud. Ahora, la cartera que dirige Carla Vizzotti respondió que no tiene manera de acceder a los correros de los ex funcionarios, entre los cuales se destaca el ex ministro Ginés González García.

La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán y apunta a determinar si hubo responsabilidad de los funcionarios nacionales en las demoras registradas para la llegada de las vacunas.

Los mails del ex ministro on parte de otra investigación. En el marco del vacunatorio VIP, que lo eyectó del Gobierno, Ginés sigue imputado, mientras la Cámara Federal porteña define si se mantiene el archivo parcial del listado de 70 personas que recibieron una vacuna bajo un trato especial, pero que tal acto que podría calificarse de inmoral, no encuadrada bajo ninguna figura penal consideró la jueza María Eugenia Capuchetti.