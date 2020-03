El kirchnerismo llevó a la Justicia los dichos de Pagni y pretende involucrar a otros periodistas

Por ahora no son personajes representativos, pero ayer circularon por los programas de televisión varios kirchneristas sugiriendo que la Justicia investigue lo que ocurrió el primer fin de semana de abril de 2016, cuando supuestamente una investigación sobre los jueces federales desencadenó la detención de Ricardo Jaime, según los dichos de Carlos Pagni.

Los dichos del editorialista, en su programa de TV, encendieron al sector duro del kirchnerismo, que instaló el tema para intentar explicar el supuesto “Lawfare”. El periodismo K debatió toda la semana sobre ese programa, como una suerte de reivindicación de la teoría de las persecuciones de la Justicia. En medio del debate, Horacio Verbistky dijo que “hay que celebrar lo que dijo Pagni” porque “ya no gozan de poder”.

Hasta la ex presidenta Cristina Kirchner le dedicó unos párrafos a Pagni. “Dicen que una verdad a medias es una mentira y resulta que lo que no contó el conocido periodista es que justamente ese domingo, 3 de abril de 2016, en el que supuestamente iba a aparecer la famosa tapa con los jueces de Comodoro Py era el mismo domingo en que se iba a dar a conocer a nivel mundial el escándalo de los Panamá Paper’s en el que estaba directamente involucrado el entonces presidente Mauricio Macri. Fue por eso que el juez Ercolini, el día anterior, ordenó la detención del ex funcionario”, escribió en sus redes sociales.

El diputado Rodolfo Tailhade aprovechó el revuelo y llevó el tema a la Justicia. Concretamente, denunció al juez Julián Ercolini por prevaricato y por la supuesta privación ilegal de la libertad del ex funcionario Ricardo Jaime y reclamó que se cite a declarar como testigo a Carlos Pagni. En el kirchnerismo creen que deberían declarar otros jefes de la redacción.

Hoy hice la denuncia para que se investigue al juez Ercolini por lo que contó en la tele Carlos Pagni. El fiscal Marijuan es el que debe impulsar la investigación. Esperemos que esté a la altura de la gravedad de los hechos.#ErcoliniEnLaMira pic.twitter.com/47I2H4mS0j — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) March 4, 2020

Por su parte, Pagni publicó este jueves una columna para intentar aclarar sus dichos. En ese texto, se permite corregir a la ex presidenta y hasta denuncia que fue el lunes a Olivos para discutir con Alberto la política oficial en relación con Tribunales: “La defensa de ella, siguiendo a la de otros acusados en la causa sobre contratos de obra pública, pidió que el Estado deje de querellar”.