Después de mucha espera, se dio a conocer el video en el que Mauricio Macri anunció parte de las nuevas medidas económicas. Se trató de un encuentro con vecinos, en el que contó algunas cuestiones relacionadas a precios y tarifas. Y que tuvo, como protagonista inesperado, el llanto de un bebé.

Antes de llegar al segundo minuto se escucharon los quejidos de la criatura. Al instante, se vio como la niña ya no estaba en los brazos de su madre…

Mientras tanto, Macri seguía tirando ideas y frases que rápidamente se vieron reflejados en las redes sociales. Hubo cargadas por el video “mal grabado”, por la “mala edición”, y hasta algunos recriminaron fallas en el sonido. Quejas al por mayor…

hipótesis sobre el video de Macri:

* sonido ambiente para que finalmente no se entienda nada lo que dice.

* ya no puede enfrentar una conferencia de prensa.

* prefieren que hablemos de lo ridículos que son y no de sus medidas

— Carraspero (@carraspero) April 17, 2019