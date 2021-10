El mismo juez que citó a Macri ahora convocó al intendente de Pinamar en otra causa

En apenas una semana, el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, citó a indagatoria a Mauricio Macri y ahora acaba de convocar al intendente de Pinamar Martín Yeza, uno de los jefes comunales más cercanos al ex mandatario.

El intendente de Pinamar sostuvo que “fueron los funcionarios municipales los que realizaron la denuncia” que llevó presos a los acusados en la causa que ahora lo tiene como citado. En un durísimo comunicado publicado en Twitter, que llevó el hashtag #BASTA, Yeza cuestionó con dureza la embestida judicial, al catalogarla de “maniobras judiciales dudosas con la finalidad de crear inestabilidad política“.

No obstante el intendente dijo que irá al tribunal. “Voy a presentarme a la Justicia como cualquier vecino más, porque no tengo nada que esconder, aunque me estén citando sin fundamentos legales y sin decirme de qué me acusan“, indicó.

Baca es el mismo magistrado que citó a Macri en el marco de la causa que investiga prácticas de espionaje ilegal en su gobierno y que le impuso una medida de restricción de salir del país cuando Macri estaba en el exterior. Fijó esa requisitoria judicial para el 7 de octubre, pero Macri sigue de viaje.

Hay un detalle no menor: la citación fue a otro domicilio y deberá repetirse. Una desprolijidad pocas veces vista con un ex presidente.