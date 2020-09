El Mundo Boca informa, pero no señala

Cuando quedan pocos días para el reinicio de la Copa Libertadores, en Boca hay preocupación. El plantel no cumplió con todas las recomendaciones sanitarias y 19 integrantes de la delegación terminaron infectados con coronavirus.

¿Qué opina el Mundo Boca? ¿Y los periodistas deportivos?

Lo curioso de la situación es cómo los medios que siguen la rutina de Boca hicieron la vista gorda. En sus redes sociales se pueden encontrar mucha información: desde qué será el futuro del colombiano Pérez hasta qué sucedió judicialmente con Villa. Pero falta opinión.

No pasa lo mismo con los periodistas que no tienen ee compromiso con el club.

Lo de Boca es un papelón No ocurrió en ningún club del mundo Esto marca claramente que Boca no tiene conducción que su técnico está pintado y que sólo Riquelme es respetado pero no está en el día a día

Diario Olé confirma que Carlos Tevez salió el sábado de la burbuja para ir a ver a su padre. No está mal que lo hayan autorizado dada la gravedad de la situación. Pero no debió haber entrado. Una burbuja es eso: no entra nadie de afuera. El que sale, no puede volver a entrar.

