El nieto de Carrillo se reunió con la DAIA y terminó con la polémica de los billetes

Punto final. Se acabó la polémica en torno a Ramón Carrillo, el ex ministro de Perón que iba a ser la imagen impresa en los billetes de $ 5.000. Facundo, funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal-, aclaró la situación y ahora todo es color de rosa.

Todo comenzó cuando se instaló la versión que Carrillo era un admirador de Adolfo Hilter y por tal motivo hubo repudio de la embajada de Israel y de decenas de periodistas allegados.

Sin embargo, todo quedó en paz luego de la reunión que mantuvieron la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) con Facundo Carrillo, nieto del ex ministro.

