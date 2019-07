Boca metió el cambiazo y pasará de Nike a Adidas, que se encargará de proveer la ropa del equipo a partir del 1 de enero de 2020 y durante 10 años. El contrato millonario tiene enormes beneficios para el club que preside Daniel Angelici ya que la marca de las tres tiras estipuló una cláusula especial que está relacionada al dólar.

Con los vaivenes económicos que atraviesa el país, Adidas se comprometió a fijar un dólar futuro. Así, se estableció un tope de 70 pesos. Si el dólar superara ese valor, la nueva firma no pagará el excedente. ¿Qué pasa si aumenta un 100%? Ambas partes podrán rescindir el contrato con nueve meses de preaviso.

«Dólar Angelici»: Boca cerró con Adidas un contrato que fija el dólar a $70 para 2020.

El operador judicial de Macri, Daniel Angelici y los directivos del club de la ribera proyectaron una brutal devaluación para el año que viene.https://t.co/wYwuUR1dyg — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 31, 2019

El contrato es millonario y muy auspicioso para Boca, que recibirá sumas por objetivos. Adidas le dará US$ 10.069.000 fijos por temporadas. Pero además el Xeneize tendrá un plus de de US$ 3 millones por la firma, más premios por títulos obtenidos: US$ 300.000 por Copa Superliga, US$ 900.000 por Superliga Argentina, US$ 200.000 por Recopa Sudamericana, US$ 350.000 por Copa Sudamericana, US$ 1.000.000 por Copa Libertadores y US$ 1.100.000 por Mundial de Clubes.

También habrá cambios en el Museo de Boca en la Bombonera, que está ploteado con Nike. La nueva firma le entregará US$ 200.000 para las refacciones y que se instalen los logos y diseños de Adidas.

Mientras tanto, en la vereda de enfrente, Rodolfo D’Onofrio ya tiró la bronca. “Adidas siempre nos dijo que en caso de que llegaran a Boca nosotros íbamos a seguir siendo los mejores pagos. Ahora esperemos que lo cumplan”, dijo el presidente de River.