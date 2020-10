El gordo Cristina Fabbiani decidió dar por concluída su extensa carrera, dejando magia y gambetas de un jugador atrevido pero que no tuvo la disciplina cecesaria para cuidar su peso. Sin embago, no le impidió ser un diferente en la cancha y demostrar su tezón de jamás darse por vencido. Terminó jugando en la C, en Deportivo Merlo.

Sin dudas, la principal batalla fue ganarle al cáncer. “Le puse la mejor energía, me divertí en una cancha”, contó a tono de la despedida.