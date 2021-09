El párrafo de Cristina dedicado al vocero de Alberto

De la corrosiva carta de Cristina , acordando a Alberto por futuros cambios de gabinete, llamó la atención el párrafo dedicado al vocero presidencial ,Juan Pablo Biondi, a quien zamarrea sin nombrarlo.

“A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio”, señaló.

No es la primera vez que utiliza a Biondi para pegarle directo al presidente. Fue la ex embajadora de Venezuela, Alicia Castro, quien posteó una foto del vocero de brazos cruzados en un acto de Cristina y señaló:” Los que apoyamos y queremos a este gobierno sufrimos los errores y la falta de políticas de comunicación. Ayer @JuanPabloBiondi, encargado de la comunicación presidencial, no aplaudió en ningún momento a Cristina @CFKArgentina. ¿Se habrá sentido aludido? #VayanABuscarOtroLaburo”.