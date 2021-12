A24 entrevistó al piloto que trasladó al ex presidente Fernando de La Rúa desde la Casa Rosada a Olivos luego de la renuncia. El piloto, el ex Brigadier Juan Carlos Zarza, reveló que el ex mandatario se mantuvo callado en todo el viaje, salvo cuando antes de despegar le preguntaron cómo estaba y dijo “todo bien”.

También contó que llegando a la Residencia e Olivos vieron personal militar con armas largas en un marco de gran tensión. Cuando aterrizó, De la Rúa fue a abrazar a sus familiares.