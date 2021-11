El presentador del libro de Cristina criticó a los opositores

El escritor Marcelo Figueras dio una entrevista a la agencia Paco Urondo y opinó sobre el escenario político ante las elecciones legislativas.

“Para que este país se vuelva un sitio vivible hay que llegar a un acuerdo de fuerzas políticas mayoritarias, como el que se ha llegado en otros países. Lugares donde hay partidos de izquierda o de centro derecha, pero nadie discute el curso por el cual el país tiene que seguir”, consideró.

“Tenemos un gobierno que hace un esfuerzo redistributivo como para que la gente alcance a gozar de derechos elementales, que pueda comer, tenga un techo, educación o salud digna. Pero después puede venir un gobierno que rompe todo, como ya pasó en otros momentos de la historia. Tenés procesos que te levantan un poco y de pronto viene otro y borra todo”, agregó Figueras

El amigo de Cristina y presentador de libro Sinceramente abogó por tener una oposición que “acepte la existencia del peronismo”. “Eso no va a ocurrir hasta que no tengamos una oposición de centro-derecha que sea democrática, porque ésta no lo es, aunque juega el juego democrático”, subrayó.