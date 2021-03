El presidente tratará de no soltarle la mano, por ahora, a Losardo

La tensión por una reforma judicial que Cristina pretende pero que es casi imposible de realizr en los tiempos y formas que requiere la líder del Frente de Todos, está ocasionando la peor friccion del singular dipositivo de poder vigente.

La Ministro de Justicia, Marcela Losardo, quiso irse el fin de semana del gobierno, pero el preisdente ( amigo personal) le pidió que aguante un tiempo para que no sea ostensible el triunfo de Cristina.

Asi se haría, en los planes pactados, aunque una semana en este país es una eternidad. Las versiones sobre que su reemplazo sería el rionegrino, Martín Soria, fue tomado como una declaración de guerra abierta y total por parte del sistema judicial.El intendente ultra k es fanático de la teoría Lawfare.

En tanto, sectores moderados tantean negociar, con la oposición, una vacante en la Corte Suprema. Ampliarla pareciera imposible en el contexto de Grieta, pero, ¿acaso la cortesana Elena Highton de Nolasco no tendría que convencerse que la eternidad ya es una palabra en desuso ante las apremiantes circunstancias?

Hay un sector del radicalismo que negocia su posible salida de Higton y ya tiene impectore una candidata que se lleva bien con Carlos Rosenkrantz.

La ministro de la Corte es la única mujer que quedó en el Alto Tribunal, pero a un precio mesquino, amparándose en recursos dilatorios para jubilarse.

El combo incluría que los radicales destraben la designación del Jee de fiscales, Daniel Rafecas, pretendido por el kicrhnerismo.

Los grandes cambios reformistas no pasarán en todo el perídodo presidencial de Alberto. El flamante titular del Consejo de la Magistratura, Diego Molea , un ex nosiglista con mucho cintura en la negociación política. Fue él quien le adelantó al kirchnerismo que la negra Camaño no iba acompañar la remoción de alunos jueces puesto en la mira.