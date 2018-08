La sesión del Senado para aprobar los allanamientos en los domicilios de Cristina Kirchner ya dejó algunos discursos para el recuerdo de senadores del FPV que siguen apoyando a la ex presidenta.

“Este pedido de allanamiento tiene como finalidad montar un show mediático y tapar la realidad que está viviendo la Argentina“, arrancó la senadora Ana Almirón (FPV). Y agregó: “El pueblo no come expedientes”.

Otra senadora que se sumó a la defensa de la ex presidenta fue Maria Pilatti Vergara con un ataque directo al juez Claudio Bonadio. “Escaneate la cabeza Bonadio“, lanzó la senadora. Y por si fuera poco aseguró que ayer se manifestaron en el Congreso las “señoras gordas”.

“Este juez es harto conocido por la enemistad que tiene con la ex presidenta. Está denunciado por ella. Debería haberse inhibido y no se inhibe. Si todas estas evidencias para ustedes no sirven, creo que nos estamos convirtiendo en cómplices”. Marín Pilatti Vergara (FpV Chaco).

— Noe Barral Grigera (@nbg__) 22 de agosto de 2018