El saxofonista que emocionó con el Himno Nacional

La modalidad comenzó en España y en Italia, y se viralizó. Ahora, llegó a la Argentina, donde a las 21 horas la gente sale de sus balcones y aplaude durante un minuto en agradecimiento al personal de la salud.

El sábado por la noche, además de los aplausos, se agregó algo nuevo. Un vecino puso el Himno Nacional que enseguida fue entonado por el resto de la gente. Emoción pura.

Me re emociona, no hay algo mas argentino que esto y no puedo entender a la gente que ni respeto tienen por el himno https://t.co/jQUFseTXyl

— Santi (@Santicarbone8) March 22, 2020