Eleonora Cassano se siente Uber en el Colón

Eleonora Cassano, de 54 años y una de las mayores bailarinas argentinas, pegó el grito en el cielo porque no se pudo jubilar como bailarin. ¿El motivo? El Teatro Colón no realizó los aportes previsionales correspondientes y la jubilación sería como ama de casa.

“Tengo que ir 20 años más al Teatro Colón a hacer nada para poder jubilarme”, estimó la bailarina. “Con Julio Bocca sucedió lo mismo. Estaba en esa misma situación y tuvo que renunciar. Es muy difícil la situación de tratar a artistas como empleados municipales, como sucede ahí”, agregó.

La bronca de Cassano no tuvo freno en AM 1300 Radio La Salada. “Bocca tuvo que renunciar al Teatro Colón y nosotros no nos podemos jubilar. Yo estoy luchando. Parece que me sale la jubilación como ama de casa”, ironizó. Luego denunció que pidió una licencia sin goce de sueldo para representar al teatro en el mundo y que en esos años no le pagaron los aportes correspondientes.

“Es mi lugar, me crié ahí, me lo gané. Alguien tiene que pensar un poco todo esto porque es una vergüenza. Como mi caso hay un montón de bailarines en la misma situación”, concluyó la bailarina que brilló en el Teatro Colón.