En el recital de Caetano sonó la cumbia #SiVosQuerés

El nuevo hit de la política en las calles #SiVosQuerés sonó en el recital de Caetano Veloso. El economista Roberto Cachanosky publicó un video en su cuenta de Twitter quejándose por esa reacción y la calificó como un “bochorno”. No fue el único que se expresó en las redes.

El video rápidamente tuvo miles de comentarios.

Anoche fui a ver a Caetano Veloso. Un espectáculo musical. Primera pifiada, en el bis entra Moreno, uno de los hijos de Caetano y dice: Lula libre. El final terminó en este bochorno de ataque a Macri. Fui a ver un espactaculo musical, no un acto k. Patético pic.twitter.com/K5pQSsy9kC

El populismo se cree único dueño del arte, de la Historia, de la Democracia y del país. Amo a Caetano desde que me traje TERRA de SP en un cassette, año 1984. Y no voy más. Como tampoco voy a las marchas de Derechos Humanos desde que la JP me agredió en la de Julio López, en 2006 https://t.co/hgrAXoC9td

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 20, 2019