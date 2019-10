En las redes festejaron el pedido de captura de Darthés

La noticia pegó fuerte en las redes sociales: la fiscalía de Nicaragua acusó formalmente al actor Juan Darthés por violación y solicitó su captura. La violación fue calificada como “agravada” por el “vínculo de confianza” y, dicen, hay suficientes elementos de prueba en el caso de Thelma Fardín.

El movimiento feminista festejó la noticia e inundó de memes las redes sociales. Algunos, incluso, recordaron a Cacho Castaña.

Justicia por Thelma, Juan Darthes entre rejas 🔥

Se meten con una, se meten con todas: No importa cuanto haya pasado desde que se animó a contarlo, no importa cómo lo contó o desde donde. No hay que poner en duda a la víctima.

El feminismo va a vencer. pic.twitter.com/EN1Yv38SNK

— Revista Combativas (@RevCombativas) October 16, 2019