“¿En qué país vivía?”. Viviana Canosa le pegó a Macri por el “efecto Netflix”

Si Mauricio Macri repasó la entrevista que le concedió el sábado a Juanita Viale, no debe haber quedado conforme. Especialmente cuando de los 112 minutos del programa, en las redes sociales se viralizaron los 38 segundos en los que recordó que a partir de la crisis del 2018 buscó “olvidarse desde las 7 de la tarde” de lo que pasaba en el país.

“Hubo noches que fueron terribles a partir del 2018 que vino la crisis de la sequía. Yo intentaba a las 7 u 8 de la noche, cuando entraba a Olivos, me olvidaba, no prendía la televisión, ponía Netflix y hasta el día siguiente, hasta las 7 de la mañana, trataba de reconstituirme”, confesó el expresidente en La noche de Mirtha Legrand.

Esa frase no solo fue usada por periodistas afínes al kirchnerismo para criticar al macrismo sino también por conductores más identificados con los sloganes de Juntos por el Cambio. Viviana Canosa no se la dejó pasar: “El Gobierno tiene mil despelotes, no pega una, pero Macri va y cuenta que a las siete de la tarde miraba Netflix”.

“Macri estaba desconectado de la realidad. Absolutamente. ¿En qué país vive?”, interpeló al exmandatario. Acto seguido, recordó la charla que Macri tuvo con Alberto Fernández ni bien asumió: “Alberto contó que Macri le aconsejó que cortara a las 6, 7 de la tarde, y que se tomara unos días de descanso cada dos semanas”.

Canosa luego puso un video en el que Fernández le contestó en ese momento pero por televisión a Macri por ese viejo consejo que ahora, por la confesión de Mauricio, tiene actualidad más que nunca: “Yo lo miraba con cara de ‘estamos en un problema porque no debería ser el primer tema a tocar’, pero así es Macri. No salimos más así”.

“Yo soy madre, me ocupo de mi casa, hago tele, hago radio, pero yo no prendo Netflix. Decir eso… estas cosas son muy de Mauricio Macri. Una vez lo tuve de invitado y le tiré un centro, le pregunté ¿cómo dormía de noche habiendo tantos pobres? y me respondió sobre el asfalto”, lamentó Canosa.

Algo es seguro: Macri levantó el perfil en el año que debe ratificar su liderazgo opositor para obtener bancadas amplias en el Congreso mientras Fernández no encuentra el rumbo. También porque en Juntos por el Cambio hay otros referentes que quieren su “primer tiempo”. Pero, con autocríticas como esta, no hay “segundo tiempo” a la vista.