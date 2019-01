Tras la salida de Ana Gerschenson de la gerencia de Radio Nacional quedó al mandó su segundo, Fernando Subirats. El ex número dos de la emisora decidió quedarse pese al ajuste y paritaria cero anunciada por Hernán Lombardi, decisión que no compartió la ex Directora.

Subirats prometió profundizar los contenidos federales y comienza el año sin nuevas contrataciones. El clima en los pasillos está espeso.