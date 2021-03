¿Es querido el Papa en la argentina?

La frase atribuida a Jesús de Nazaret: ” nadie es profeta en su tierra”, calza justo en situación paradojal que se cierne en al relación Francisco y los argentinos. El primer Papa argentino, y seguramente el único del próximo siglo , es discutido como un Boca- River, olvidando que su Santidad es Cuervo.

Es aparte, no olvidarlo, el primer Papa latinoamericano y jesuita. Sin embargo, la agrietada sociedad nativa, sus intérpretes y también gestualidades discutidas del Papa, lo ubicaron el un centro simbólico del enfrentamiento, lejos de lema de su orden: “Paz y diálogo”.

Aquel ya lejano Bergoglio tuvo un encuentro, en los 90, con Monseñor Justo Laguna, el fallecido ex obispo de San Isidro. Al salir de la reunión, Laguna le confió a su secretario: “este hombre se cree Papa y va a serlo”.

El próximo 13 de marzo se cumple 8 años de su Papado. Con tal motivo, un grupo de laicos y sacerdotes amigos de Francisco , como el dura villero Pepe Di Paola, encararon la campaña “Profeta en su Tierra”, para mandarle saludos y afecto de feligreses y quizás alentarlo a revertir su visión de por ahora de no venir de visita al país.

Varios hechos han alejado la posibilidad de que Francisco ponga en su agenda la visita al país que lo vio nacer. En la actualidad lidera un viaje histórico, el de ser el primer Papa en arribar a Irak, una nación arrasada por los conflictos bélicos y religiosos.

📹 VIDEO | Irak dio al Papa Francisco una bienvenida llena de color y alegría que conmueve al mundo. En un tiempo marcado por la pandemia y la reciente violencia en Irak, estas hermosa imágenes dan esperanza a miles. #PopeFrancisInIraq #PopeInIraq pic.twitter.com/B1XN52vpl1 — ACI Prensa (@aciprensa) March 5, 2021

Del resultado de este histórico viaje a Irak , dependería que luego decida encarar otra de sus metas fundamentales de su Papado : ser el primer Papa en visitar China.

Dentro de la misma iglesia argentina, se discute puertas adentro, el por qué Francisco no se decide a viajar a la argentina y así colaborar con el fin de la grieta político social. Una parte del clero considera que el Papa no quiere agudizar el enfrentamiento entre argentinos y espera se aquieten las aguas .

Otros, no comprenden su postura y razonan que en su decisión prima mas el “zorro político ” que el evangelizador.

La mesa chica del Papa esta compuesta por el titular de la Pastoral Social, Mons. Oscar Ojea, el Arzobispo de La Plata Víctor Manuel Fernández y los curas villeros. Con el Arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, paracticamente no habla. Se esperan cambios.

Alguna vez, le le preguntaron por qué lo hacia elegido a Poli, y el habría contestado al confidente: “a los adversarios es mejor tenerlos un tiempo adentro”.

En Francisco conviven las dos personalidades: la del pastor evangelizador que está revolcionando la Iglesia y el más mundano, que tiene astucia para operar políticamente.

El semanario italiano L’Espresso le hizo una foto montaje disfrazándolo de El Zorro, como símbolo de su embestida contra el populista Matteo Salvini.

Varios resquemores le quedaron con los tres gobiernos argentinos que pasaron o transcurren de su Papado, apunto de cumplir el octavo año.

La parte de Cristina, es sabido que al principio lo demonizaron con una supuesta colaboración con la dictadura militar. Por su parte, Durante el macrismo le habían asegurado que no se sancionaría el matrimonio igualitario y aparte impuló el ex presidente el debate del aborto. Con el actual , Alberto, se sancionó la ley del aborto no punible.

Así como él define tirar in eternun, la definición de su visita, es muy posible que muchos que predican “que bueno sería tenerlo”, en el fondo saben que su sola presencia los podría incomodar. Padre Coraje en el mundo, padre Villano en Argentina,