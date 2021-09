Escándalo: La AFA propuso a Iorio para el himno y luego lo bajó

¿No había otro para el himno? Si uno repasa rápidamente arsitas que puedan intepretar el himno nacional en un espectáculo masivo como el de Argentina en el Monumental frente a Bolivia, es indudable que saltaráin varios nombres impecables que saltar la Grieta , no solo política sino del buen gusto.

Algunos podrían ser Jairo, Soledad o Abel Pintos. ¿ Por qué no uno bien futbolero como Ciro? Pero, el titular de la AFA Chiqui Tapia fue por el polémico metalero: Ricardo Iorio.

Iorio, personaje mediático subido por los informes de Bendita, siempre está bordeando lo xenófobo y discriminatorio de minorías, como así realiza comentarios contra el feminismo.

«Yo no soy judío, soy un argentino, un perro cristiano», fueron una de sus frases en entrevistas “pintorescas”

Sergio Torres, ex líder dle grupo santafesino Cali, es el cumbiero que reemplazará a Iorio. El músico derechoso es muy amigo del periodista nacionalista, Santiago Cúneo y lo apoya pos su candidatura a legislador.

“Esas zurdas nunca encontraron un macho proveedor”refiriéndose al feminismo cuando peleaba x el IVE.”Sino sos judio no me vengas a cantar Hava Naguila en las fiestas judías. Y si Sos judio no me vengas a cantar el himno”. Iorio hoy lo cantará el en la apertura con Bolivia. pic.twitter.com/bYX0GmWYAC

— Daniel Grinbank (@GrinbankDaniel) September 9, 2021