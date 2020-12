Ese nuevo misterio de la política llamado Emilio Monzó

A Reutemann durante muchos años se lo vio como una suerte de “esperanza blanca” de la política nativa. El círculo rojo se desvivía con el ex corredor de fórmula uno: seriedad, previsivilidad y moderación son siempre calificativos que lo acompañaron. Un día vio “algo feo” y pasó al inventario de los integrantes del sistema, aquellos que siempre están pero casi pasan inadvertidos.

¿Emilio Monzó es un caso que encuentra posibles similitudes al final del camino? Oriundo de Calos Tejedor, este abogado egresado de la UBA, entiende como pocos que política sin rosca es oxímoron. Eso siempre lo diferenció del ex presidente Mauricio Macri, quien sigue subestimando el trabajo del armado político, es más lo desprecia.

Monzó hizo todos los escalones de abajo, fue concejal, y luego diputado hasta llegar a presidir la Cámara de diputados. Sus pares le regalaron un aplauso cerrado de despedida, que lo colmó de emoción.

Cultiva el bajo perfil con la prensa y prefiere los off a los on. Este tiempo de reflexión y autocrítica lo llevó a levantar un poco la cabeza y marcar la cancha de lo que cree fue uno de los factores del fracaso del gobierno macrista, el cerrarse y no buscar consensos. Su pata, en aquel gobierno fallido, fue rescatar a un sector peronista para ciertos acuerdos. Primero le dio la espalda Vidal y después Macri prefirió priorizar su oreja para escuchar a Marcos Peña.

Su pata, en aquel gobierno fallido, fue rescatar a un sector peronista para ciertos acuerdos. Primero le dio la espalda Vidal y después Macri prefirió priorizar su oreja para escuchar a Marcos Peña.

Católico y hombre vinculado al campo, visitó a principios del 2020 el Vaticano. Allí quedó registrado un video para la posteridad. El Papa Francisco lo abrazó en elogios, y la sobrina de Monzó subió el video para que se viralizara.

Macri en su autocrítica reconoció que hizo mal en delegar la acción política en esta gente. Acá la prueba de que tiene razón, mirá cómo lo cagaron👇

Se filtró un video del papa Francisco donde habla de política argentina con Monzó. https://t.co/BtVEVmjF0S pic.twitter.com/BsYWwhiMxt — SergioFabiánDoormann (@SergioFDoormann) December 3, 2020

El círculo rojo siempre lo pondera pero temen que sea una nueva decepción. ¿Para donde patea? es la pregunta redudante de mesas de café. Estuvo presente en el funeral del banquero Jorge Brito. En su última aparición televisiva dejó en claro que a sus ideas le falta un documento de identidad. “Somos indocumentados dentro de Juntos x el Cambio“, le dijo a Viale hijo.

Al igual que Larreta cree que el país necesita achicar al máximo la Grieta y erradicar los pronunciamientos maximalistas. Al Jefe del gobierno porteño le pesa darle el manejo de su futuro armado presidencial ya que el macrismo puro lo ha vetado.

Monzó es un nuevo enigma en el sistema político argentino. Las dudas se irán disipando en el 20121. ¿Arriesgará o prefirirá seguir en la eterna promesa o el fantasma del segundo como Lole?