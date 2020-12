Esmeralda sigue agitando la interna de La Nación: “Hay paracaidistas”

Esmeralda Mitre sigue generando un torbellino cada vez que habla. En una entrevista con ElDiario.ar, de reciente aparición, dijo que el diario que manejaba su padre no está funcionando y volvió a decir que quiere ingresar para cambiar las cosas desde dentro. “No tiene ningún sentido, no lo lee nadie. ¡Y es el diario más importante del país! Y como no es un multimedio, es muy fácil transformarlo. Tiene que ser un negocio que dé ganancias. Pero para eso hay que tener ideas, no ser un paracaidista. Y la gente que hoy está en el diario es paracaidista. No tiene contactos con la gente del poder ni de la comunicación“, lanzó.

Sin embargo, se cuidó de no criticar la designación Fernán Saguier como nuevo director del diario. “Me parece que está bien porque él era subdirector. Y mi hermano quedó como director de la Sociedad Anónima… Mi padre, ojo, era “todo” de todo”, dijo en esa misma entrevista.